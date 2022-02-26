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14:13 26.02.2022

Генпрокурор: Попадання ракети у висотку Києва кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, фіксуємо кожен злочин РФ

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Генпрокурор: Попадання ракети у висотку Києва кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, фіксуємо кожен злочин РФ

Попадання ракети у висотний житловий будинок на проспекті Лобановського у Києві кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, заявляє генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Завдання номер один – фіксувати кожен злочин агресора. Прокурори працюють у Києві на місці влучення ракети в житлову висотку. Злочин попередньо кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни", - повідомила Венедіктова у відеозверненні в Telegram-каналі в суботу.

"За попередні дві доби було пошкоджено щонайменше три десятки цивільних об'єктів. Для ворога немає нічого святого – дитбудинок, садочок, дитяча лікарня та центр служби крові у Харкові", - зазначила генпрокурор.

Вона наголосила, що тривають безперервні атаки на військову інфраструктуру. "Гинуть і зазнають поранень військовослужбовці та цивільні. Водночас російська пропаганда нахабно бреше про дії своєї армії-вбивці", - додала Венедіктова.

За словами Венедіктової, українські прокурори і координують роботу системи, і входять до лав тероборони. "У Чернігові ми втратили прокурора Дмитра Розенка, який у перший же день війни записався до ТрО. Він загинув від уламкового поранення", - сказала генпрокурор.

Теги: #генпрокурор #київ #обстріл #агресія_рф #венедіктова
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