Події

12:44 26.02.2022

Зеленський: Сподіваюся, Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати рішення про відключення РФ від SWIFT

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Зеленський: Сподіваюся, Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати рішення про відключення РФ від SWIFT

Україна продовжує отримувати підтримку від країн Європейського Союзу, антивоєнна коаліція діє, заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні на третій день війни.

"Антивоєнна коаліція діє – в Україну йде оборонна зброя та обладнання. Вже є майже повна підтримка країн ЄС щодо відключення Росії від SWIFT. Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам вистачає мужності захищати свою Батьківщину, захищати Європу", - наголосив президент.

Теги: #війна
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