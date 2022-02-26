Зеленський: Сподіваюся, Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати рішення про відключення РФ від SWIFT

Україна продовжує отримувати підтримку від країн Європейського Союзу, антивоєнна коаліція діє, заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні на третій день війни.

"Антивоєнна коаліція діє – в Україну йде оборонна зброя та обладнання. Вже є майже повна підтримка країн ЄС щодо відключення Росії від SWIFT. Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам вистачає мужності захищати свою Батьківщину, захищати Європу", - наголосив президент.