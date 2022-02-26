ЗЕЛЕНСЬКИЙ: СПОДІВАЮСЯ, НІМЕЧЧИНІ ТА УГОРЩИНІ ВИСТАЧИТЬ МУЖНОСТІ ПІДТРИМАТИ РІШЕННЯ ПРО ВІДКЛЮЧЕННЯ РФ ВІД SWIFT
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ОСР поставлено завдання не відключати споживачів від е/е за несплату на час воєнного стану – Міненерго
Україна просить МАГАТЕ накласти санкції на атомні технології РФ та провести міжнародний аудит ядерних запасів – лист
У Гостомелі захоплено військову частину, російські солдати перевдягаються у форму Нацгвардії – нардеп Федина
Зеленський: Київ та ключові міста навколо нього контролює українська армія, ми зламали задум окупантів
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: КИЇВ І КЛЮЧОВІ МІСТА НАВКОЛО НЬОГО КОНТРОЛЮЄ УКРАЇНСЬКА АРМІЯ, МИ ЗЛАМАЛИ ЗАДУМ ОКУПАНТІВ
У Запоріжжі затримано чотирьох громадян, які ставили люмінесцентні мітки на замовлення російських загарбників
ОСР поставлено завдання не відключати споживачів від е/е за несплату на час воєнного стану – Міненерго
При Міноборони України відкриється гаряча лінія для родичів російських військовослужбовців – Геращенко
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