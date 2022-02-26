Події

12:29 26.02.2022

У Київській області поранено 71 особу, атаку на Васильків відбито – голова ОДА

1 хв читати

Станом на 9:00 кількість поранених у лікарнях Київської області – 71 особа, ситуація в області повністю контрольована, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації (ОДА) Олексій Кулеба.

"Станом на 9:00 кількість поранених у лікарнях Київської області - 71 особа. Серед них військові та цивільні. Загалом ситуація в Київській області сьогодні повністю контрольована", - написав він у Facebook.

Кулеба наголосив, що зараз у Київській області напружено, всю ніч тривали запеклі бої.

"Але повністю тримаємо все під контролем. Українські військові відбили атаку на місто Васильків. Залишаються складні напрямки Ірпінь та Вишгород. Також напружена ситуація у місті Бровари", - зазначив він.

Також голова ОДА повідомив, що спостерігається нарощування військ на кордоні з Україною у Київській області. Гуманітарна ситуація, за його словами, є стабільною.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ОСР поставлено завдання не відключати споживачів від е/е за несплату на час воєнного стану – Міненерго

Україна просить МАГАТЕ накласти санкції на атомні технології РФ та провести міжнародний аудит ядерних запасів – лист

На пожежі в гаражах і складах Солом'янського району Києва загинули дві людини - ДСНС

У Гостомелі захоплено військову частину, російські солдати перевдягаються у форму Нацгвардії – нардеп Федина

Кулеба: В Україну прибула протитанкова зброя, засоби ППО, боєприпаси, автомобілі, бронежилети, паливо, озброєння та амуніція

ОСТАННЄ

У Харкові комендантська година розпочинатиметься з 18:00 - міськрада

У Запоріжжі затримано чотирьох громадян, які ставили люмінесцентні мітки на замовлення російських загарбників

ОСР поставлено завдання не відключати споживачів від е/е за несплату на час воєнного стану – Міненерго

При Міноборони України відкриється гаряча лінія для родичів російських військовослужбовців – Геращенко

Станиця Луганська, Кримське та Марківка тимчасово окуповані російськими загарбниками - Гайдай

Україна просить МКЧХ допомогти вивезти тіла мертвих російських солдатів до Росії

Україна просить МАГАТЕ накласти санкції на атомні технології РФ та провести міжнародний аудит ядерних запасів – лист

Прем'єр Італії підтримав відключення Росії від SWIFT -Зеленський

Словенія передасть Україні каски, гвинтівки та боєприпаси - ЗМІ

Пожежу від влучення снаряду на складських приміщеннях у Солом'янському районі Києва ліквідовано – ДСНС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА