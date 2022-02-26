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12:08 26.02.2022

ОСР поставлено завдання не відключати споживачів від е/е за несплату на час воєнного стану – Міненерго

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ОСР поставлено завдання не відключати споживачів від е/е за несплату на час воєнного стану – Міненерго

Міністерство енергетики поставило завдання перед операторами систем розподілу (ОСР) не відключати за несплату під час дії воєнного стану в Україні жодних категорій споживачів е/е.

"Міністр енергетики довів до відома керівництва ОСР інформацію про неможливість на час воєнного стану відключень жодних категорій споживачів від енергопостачання – ні побутових, ні підприємств державної та комунальної власності, ні бізнесу", – йдеться у повідомленні Міненерго у суботу за результатами чергової моніторингової наради.

Джерело: Енергореформа

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