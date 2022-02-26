ОСР поставлено завдання не відключати споживачів від е/е за несплату на час воєнного стану – Міненерго

Міністерство енергетики поставило завдання перед операторами систем розподілу (ОСР) не відключати за несплату під час дії воєнного стану в Україні жодних категорій споживачів е/е.

"Міністр енергетики довів до відома керівництва ОСР інформацію про неможливість на час воєнного стану відключень жодних категорій споживачів від енергопостачання – ні побутових, ні підприємств державної та комунальної власності, ні бізнесу", – йдеться у повідомленні Міненерго у суботу за результатами чергової моніторингової наради.

Джерело: Енергореформа