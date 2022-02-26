Події

11:49 26.02.2022

У СБУ Львівської області спростували інформацію про висадку російського десанту у районі Бродів

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В Управлінні Служби безпеки у Львівській області спростовують інформацію про висадку десанту Росії у районі населеного пункту Броди.

"Наразі поширюють інформацію про висадку десанту РФ у районі населеного пункту Броди – це не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні пресслужби управління СБУ у Львівській області.

У відомстві закликали жителів зберігати спокій.

Джерело: https://www.facebook.com/100064794063917/posts/319291120240688/?d=n

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