У Київській області в месенджерах і соцмережах з'явилися ворожі агенти, що збирають дані про маршрути на Київ, - Данілов

На місцевих форумах і в групах Київської області в WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook з'явилися користувачі, які цікавляться маршрутами на Київ, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Автори дописів активно розпитують в різних варіаціях про те, як дістатися до Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатися з Броварів до Борисполя. У всіх авторів є однакова особливість: всі вони - нові учасники, долучилися до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою", - зазначив Данілов у Facebook.

"Шановні мешканці Київщини, будьте уважними! Особи, які розпитують інформацію, — це ворожі агенти. Не вказуйте маршрути руху, як і куди дістатися та де ще є вільні й доступні дороги", — закликав.

У разі виявлення таких користувачів Данілов порекомендував скаржитися адміністраторові групи, а також великими буквами в коментарях писати, що автор опитування - ворог, який збирає інформацію.

"Месенджер WhatsApp технічно захищений. Особливої пильності потребує інформація, яка публікується в групах WhatsApp, особливо ті, що створені в останні 2-3 дні", - наголосив він.

Джерело: https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1380561995691380