Події

11:49 26.02.2022

У Київській області в месенджерах і соцмережах з'явилися ворожі агенти, що збирають дані про маршрути на Київ, - Данілов

1 хв читати

На місцевих форумах і в групах Київської області в WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook з'явилися користувачі, які цікавляться маршрутами на Київ, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Автори дописів активно розпитують в різних варіаціях про те, як дістатися до Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатися з Броварів до Борисполя. У всіх авторів є однакова особливість: всі вони - нові учасники, долучилися до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою", - зазначив Данілов у Facebook.

"Шановні мешканці Київщини, будьте уважними! Особи, які розпитують інформацію, — це ворожі агенти. Не вказуйте маршрути руху, як і куди дістатися та де ще є вільні й доступні дороги", — закликав.

У разі виявлення таких користувачів Данілов порекомендував скаржитися адміністраторові групи, а також великими буквами в коментарях писати, що автор опитування - ворог, який збирає інформацію.

"Месенджер WhatsApp технічно захищений. Особливої пильності потребує інформація, яка публікується в групах WhatsApp, особливо ті, що створені в останні 2-3 дні", - наголосив він.

Джерело: https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1380561995691380

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ОСР поставлено завдання не відключати споживачів від е/е за несплату на час воєнного стану – Міненерго

Україна просить МАГАТЕ накласти санкції на атомні технології РФ та провести міжнародний аудит ядерних запасів – лист

На пожежі в гаражах і складах Солом'янського району Києва загинули дві людини - ДСНС

У Гостомелі захоплено військову частину, російські солдати перевдягаються у форму Нацгвардії – нардеп Федина

Кулеба: В Україну прибула протитанкова зброя, засоби ППО, боєприпаси, автомобілі, бронежилети, паливо, озброєння та амуніція

ОСТАННЄ

Україна просить Ізраїль про посередництво у переговорах між Україною та Росією - CNN

У Київській області поранено 71 особу, атаку на Васильків відбито – голова ОДА

У Харкові комендантська година розпочинатиметься з 18:00 - міськрада

У Запоріжжі затримано чотирьох громадян, які ставили люмінесцентні мітки на замовлення російських загарбників

ОСР поставлено завдання не відключати споживачів від е/е за несплату на час воєнного стану – Міненерго

При Міноборони України відкриється гаряча лінія для родичів російських військовослужбовців – Геращенко

Станиця Луганська, Кримське та Марківка тимчасово окуповані російськими загарбниками - Гайдай

Україна просить МКЧХ допомогти вивезти тіла мертвих російських солдатів до Росії

Україна просить МАГАТЕ накласти санкції на атомні технології РФ та провести міжнародний аудит ядерних запасів – лист

Прем'єр Італії підтримав відключення Росії від SWIFT -Зеленський

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА