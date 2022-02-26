Події

08:51 26.02.2022

Російська армія втратила за три дні боїв в Україні понад 100 танків та понад 550 бронемашин – заступниця міністра оборони

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Російська армія втратила за три дні боїв значну частину військової техніки, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Втрати ворожих російських військ станом на 6-ту ранку 26 лютого 2022 року: літаки – 14, вертольоти – 8, танки – 102, бойові броньовані машини – 536, гармат – 15, ЗРК "Бук" – 1, автомобільна техніка – 17", - написала вона в суботу вранці у мережі Фейсбук.

Джерело - https://www.facebook.com/ganna.maliar

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Інтерфакс-Україна
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