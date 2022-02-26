Події

03:25 26.02.2022

Переодягнуті у форму Нацполіції диверсанти розстріляли українську КПП під Васильковим – Рада

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Український КПП під Васильковим розстріляний у суботу вночі переодягненими у форму Нацполіції диверсантами, продовжується бій за військовий аеродром, повідомляє Верховна Рада України.

"Російські диверсанти, переодягнені у форму Нацполіції, розстріляли наших бійців на КПП під Васильковом", – йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі ВРУ.

Також наголошується, що одразу після цього увійшла російська група військових на вантажівці.

"Йде важка битва", – сказано у повідомленні.

Джерело: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

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