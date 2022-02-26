Білий дім просить у Конгресу понад $6 млрд для України - ЗМІ

Американська адміністрація звернулася до Конгресу з проханням виділити $6,4 млрд, щоб допомогти відреагувати на продовження вторгнення Росії в Україну, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на джерела.

Видання The Hill, посилаючись на представника адміністрації, конкретизує, що $2,9 млрд заплановано для Держдепартаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на гуманітарну допомогу, а також Польщі, країнам Балтії та союзникам на східному фланзі НАТО на допомогу у забезпеченні безпеки України . Ще $3,5 млрд запрошено на додаткове фінансування Пентагону.

На цей рік США вже виділили Україні $650 млн як допомогу в галузі безпеки та $52 млн як гуманітарну допомогу.