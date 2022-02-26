У Києві сьогодні було вбито близько 60 російських диверсантів – радник міністра МВС

У Києві сьогодні було вбито близько 60 російських диверсантів, повідомив радник міністра Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів.

"У Києві сьогодні було вбито близько 60 диверсантів. Затримано десятки любителів поставити мітку", - написав Андрусів у Фейсбук.

Цю інформацію агенції "Інтерфакс-Україна" підтвердив також радник міністра МВС Антон Геращенко.

Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159852839889146&id=835084145