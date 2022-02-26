США ввели санкції щодо Путіна, глави МЗС, міністра оборони та начальника Генштабу ЗС РФ - Мінфін

США ввели санкції проти президента РФ Володимира Путіна та голови МЗС Сергія Лаврова, повідомляє американський Мінфін.

Також заходи вводяться щодо міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

"Ми виступили одним фронтом з нашими міжнародними союзниками та партнерами, щоб гарантувати, що Росія заплатить серйозну економічну та дипломатичну ціну за подальше вторгнення в Україну", - йдеться у заяві глави Мінфіну Джаннет Йеллен.

У ньому наголошується, що США та їхні партнери "продовжуватимуть вводити обмежувальні заходи проти "російських еліт".

Рано вранці 24 лютого Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції" в Україні. Західні країни у відповідь на це запровадили санкції проти Росії.

Зокрема, раніше США оголосили про санкції проти російських банків, про обмеження для російської еліти та про експортні обмеження.