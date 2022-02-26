У Василькові на військовому аеродромі ворог намагається висадити десант, йдуть важкі бої

Важкі бої йдуть у Василькові (Київська обл.), де на військовому аеродромі намагається висадитися російський десант, повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Зараз тривають важкі бої у місті Васильків Київської області, де окупанти намагаються висадити десант із повітря!", – йдеться у повідомленні на сторінці Командування у Фейсбук у ніч на суботу.

Також у Командуванні уточнили, що о пів на першу ночі, 26 лютого, український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив його.

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu