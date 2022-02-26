Події

01:32 26.02.2022

У Василькові на військовому аеродромі ворог намагається висадити десант, йдуть важкі бої

1 хв читати

 Важкі бої йдуть у Василькові (Київська обл.), де на військовому аеродромі намагається висадитися російський десант, повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Зараз тривають важкі бої у місті Васильків Київської області, де окупанти намагаються висадити десант із повітря!", – йдеться у повідомленні на сторінці Командування у Фейсбук у ніч на суботу.

Також у Командуванні уточнили, що о пів на першу ночі, 26 лютого, український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив його.

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У районі проведення ООС українськими зенітниками збито російський гелікоптер і Су-25 – ЗСУ

Під Васильковим збитий ворожий ІЛ-76 із десантом – Генштаб

Зеленський: Наша головна мета – завершення цієї бійні

Ця ніч буде більш важкою, ніж день, Росія піде на штурм

Україна та Росія консультуються про місце й час переговорів

ОСТАННЄ

Зеленський подякував Дуді та польському народу за допомогу

Білий дім просить у Конгресу понад $6 млрд для України - ЗМІ

У Києві сьогодні було вбито близько 60 російських диверсантів – радник міністра МВС

США ввели санкції щодо Путіна, глави МЗС, міністра оборони та начальника Генштабу ЗС РФ - Мінфін

У районі проведення ООС українськими зенітниками збито російський гелікоптер і Су-25 – ЗСУ

Під Васильковим збитий ворожий ІЛ-76 із десантом – Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ: Закінчилась друга доба оборони, противник не досяг поставлених стратегічних цілей

Зеленський: Наша головна мета – завершення цієї бійні

Ця ніч буде більш важкою, ніж день, Росія піде на штурм

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: НАША ГОЛОВНА МЕТА - ЗАВЕРШЕННЯ ЦІЄЇ БІЙНІ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА