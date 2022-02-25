Події

14:39 25.02.2022

У КИЄВІ ОГОЛОШЕНА ПОВІТРЯНА ТРИВОГА

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У КИЄВІ ОГОЛОШЕНА ПОВІТРЯНА ТРИВОГА

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Інтерфакс-Україна
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