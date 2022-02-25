У КИЄВІ ОГОЛОШЕНА ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
У КИЄВІ ОГОЛОШЕНА ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
У КИЄВІ ОГОЛОШЕНА ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
Підрозділи ОС прорвали позиції російських військ під Біловодськом Луганської області та розпочали контрнаступ – штаб ООС
Розпочавши війну проти України, РФ сама ухвалила рішення, що її місце більше не в Раді Європи - президент ПАРЄ
Підрозділи ОС прорвали позиції російських військ під Біловодськом Луганської області та розпочали контрнаступ – штаб ООС
Розпочавши війну проти України, РФ сама ухвалила рішення, що її місце більше не в Раді Європи - президент ПАРЄ
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