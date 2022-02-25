Українські ППО збили ворожий літальний апарат над Києвом

У центрі Києва було чути два вибухи, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Поки якась офіційна інформація щодо цього відсутня, повітряна тривога в центрі міста не оголошувалась.

"Щойно продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. Я щойно чув два потужні вибухи ", - написав у Тelegram радник голови МВС Антон Геращенко.

Нардеп Олексій Гончаренко ("Євросолідарність") у свою чергу написав: "ППО Києва збивають ракети, випущені окупантами".

А. Геращенко уточнив: "Вибухи це були удари нашого ППО по ворожих літаках чи безпілотниках! …За оперативною інформацією, ворожий літальний апарат був збитий силами Українського ППО та впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою – вул. Кошиця 7а".

А. Геращенко закликав журналістів українських та західних медіа терміново їхати на вул. Кошиця 7 а. "Там горить 9 поверховий житловий будинок. Від 4 до 9 поверха. Його гасять рятувальники. Ймовірно, багато жертв серед мирного населення! Терміново покажіть це варварство на весь світ!"