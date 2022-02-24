Події

08:48 24.02.2022

ШМИГАЛЬ: КАБМІН ТА ІНШІ ОРГАНИ ВЛАДИ В КИЄВІ ПРАЦЮЮТЬ У РЕЖИМІ ВОЄННОГО СТАНУ

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Інтерфакс-Україна
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