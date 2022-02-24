ШМИГАЛЬ: КАБМІН ТА ІНШІ ОРГАНИ ВЛАДИ В КИЄВІ ПРАЦЮЮТЬ У РЕЖИМІ ВОЄННОГО СТАНУ
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Зеленський провів переговори з главами США, Німеччини, Польщі, Великої Британії та Європейської Ради, закликає запровадити негайні санкції проти Росії та надати Україні підтримку
Зеленський провів переговори з главами США, Німеччини, Польщі, Великої Британії та Європейської Ради, закликає запровадити негайні санкції проти Росії та надати Україні підтримку
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОВІВ ПЕРЕГОВОРИ З ГЛАВАМИ США, НІМЕЧЧИНИ, ПОЛЬЩІ, ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ, ЗАКЛИКАЄ ЗАПРОВАДИТИ НЕГАЙНІ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ ТА НАДАТИ УКРАЇНІ ПІДТРИМКУ
Інформація про висадку десанту та захоплення Маріуполя не відповідає дійсності - голова Донецької ОДА
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