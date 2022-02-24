Події

08:47 24.02.2022

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОВІВ ПЕРЕГОВОРИ З ГЛАВАМИ США, НІМЕЧЧИНИ, ПОЛЬЩІ, ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ, ЗАКЛИКАЄ ЗАПРОВАДИТИ НЕГАЙНІ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ ТА НАДАТИ УКРАЇНІ ПІДТРИМКУ

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Інтерфакс-Україна
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