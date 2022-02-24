На кількох військових складах України пожежі, у Луцьку підірвано телевежу - ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій інформує про наслідки ворожого обстрілу на території України станом на 07:00.

"Хмельницька область: унаслідок артобстрілу загоряння складу ПММ військової частини с. Старокостянтинів. Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах. Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах. м. Луцьк – підірвано телевежу. Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці ДСНС у Facebook.

Пізніше у зведенні станом на 07:20 з'явилася інформація про обстріл аеродрому в Луцьку, а також займання на інших складах.

"Обстріли аеродрому м. Луцька (травмована одна особа ДСНС), займання на військових складах с. Радушинці Полтавської області, с. Розсішки Черкаської області, обстріляно військову частину в с. Кам'янка Бузька Львівської області, с. Івниця Житомирської області – влучання снаряда на територію військового складу, м. Івано-Франківськ влучання снаряда у військову частину", - йдеться в повідомленні ДСНС у Telegram-каналі.

Джерела:

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/2021959967972815

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/381923163745944