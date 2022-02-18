Посол Корнійчук подякував послу США в Ізраїлі за системну та незмінну підтримку України

Тристороння співпраця України, США та Ізраїлю стала предметом зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука з послом США в Ізраїлі Томасом Найдсом. Про це повідомляється на сторінці Посольства у соцмережі Facebook.

«Відбулась зустріч Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука з Послом США Томасом Найдсом. Обговорили питання тристороннього співробітництва США, України та Ізраїлю. Було домовлено про подальшу співпрацю, враховуючи тісне партнерство, яке існує між Україною, Сполученими Штатами та Ізраїлем», - йдеться в повідомленні.

Євген Корнійчук подякував колезі за системну та незмінну підтримку США нашої держави у протидії російській агресії, «у тому числі у сфері зміцнення обороноздатності української армії».