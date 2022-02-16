Вакцинний дайджест від VoxCheck: Смартфон за щеплення та розширення переліку професій, які потребують обов’язкової вакцинації

Нещодавно уряд оновив програму «єПідтримка». Нагадаємо, що згідно з цією ініціативою, українці, котрі повністю вакцинувалися від коронавірусу, можуть отримати тисячу гривень.

До недавнього часу громадяни України, які пройшли повний курс щеплення, могли отримати тисячу гривень на чотири місяці. Якщо за цей час кошти не витратити, віртуальний рахунок повинні були закрити. Відтепер же кошти з «єПідтримки» можна витратити протягом 9 місяців, починаючи з дня, коли їх зарахували.

Окрім того, з 14 лютого українці віком від 60 років можуть витрачати кошти за програмою «єПідтримка» на оплату житлово-комунальних послуг. А з 14 березня українці, які зробили бустерне щеплення, зможуть отримати додатково 500 грн. Загалом гроші з «єПідтримки» можна витратити на книжки, спортзали, квитки в кіно, театр, музеї, на концерти чи поїздки Україною. А з січня українцям, яким виповнилося 60 років, дозволили розрахуватися коштами під час купівлі ліків.

З 7 лютого отримати тисячу гривень «єПідтримки» можуть і підлітки віком від 14 років. Окрім вже відомих сфер бізнесу, про які ми зазначали вище, підлітки можуть тепер витратити гроші на освітні курси, спортивні товари чи канцтовари. Як повідомили у МОЗ, за тиждень майже 40 тисяч підлітків 14-17 років подали заявки, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію проти COVID-19. Це 64% дітей, які повністю вакцинувалися проти коронавірусу. Станом на 6 лютого українці подали вже 8,1 млн заявок на отримання 1000 грн і витратили приблизно 2,5 млрд грн. Найбільше використовували кошти з «єПідтримки» на книжки, кіно і залізничні квитки. На ліки українці віком від 60 років витратили вже 179 млн грн.

Тим часом, на конференції ​​ Diia Summit 2022 , президент Зеленський анонсував ще одну ініціативу для літніх українців. Вакциновані громадяни від 60 років зможуть отримати безкоштовний смартфон та пільговий тариф для користування ним у рамках нової програми «єСмартфон». Запустити програму планують навесні цього року. Перший етап проєкту мають розпочати у квітні — тоді охочих отримати смартфон почнуть вносити до певного списку. На другому етапі власне видаватимуть смартфони.

Коли розпочнеться другий етап, поки що невідомо. Як зазначають у Мінцифри, усе залежить від термінів виготовлення пристроїв. Також немає наразі інформації, які саме це будуть смартфони.

Серед іншого, з 31 січня МОЗ розширило перелік професій, представники яких обов'язково мають щепитися від COVID-19. Це стосується працівників органів місцевого самоврядування, медиків та комунальників. Згідно з наказом, якщо громадяни цих категорій не зробили принаймні перше щеплення, їх відсторонять від роботи без збереження зарплати. Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.