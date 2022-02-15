Події

13:38 15.02.2022

В Ізраїлі пройде акція на підтримку України

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Відома єврейська організація Israeli Friends of Ukraine має намір провести акцію біля офісів уряду Ізраїлю у Тель-Авіві із закликом підтримати Україну в ситуації із загрозою з боку РФ. Про це повідомляється на сторінці організації у соцмережі Facebook.

"Ми довго спостерігали за подіями на кордонах України і була надія, що Росія відмовиться від своєї агресивної політики та планів повномасштабного військового нападу, яким вона загрожує Україні вже більше року. Зараз усі дипломатичні переговори досягли глухого кута і вже звучать різні дати можливого вторгнення, заклики європейських країн до своїх громадян терміново залишити країну та дипломатичні місії, які відправляють свої сім'ї додому. Ми, ізраїльтяни, не можемо і не готові стояти осторонь, тому виходимо до офісів уряду Ізраїлю в Тель-Авіві з вимогою підтримати Україну та використати всі можливі дипломатичні інструменти, щоб запобігти війні", - йдеться у повідомленні.

В організації нагадали, що Москва загрожує не лише Україні, а й усій Європі, а також вказали на дружні стосунки Ізраїлю з Україною.

"Незважаючи на постійне піднесення антисемітських сил у Європі, Україна бореться на конституційному та соціальному рівні з цим явищем. Так, наприклад, у 2021 році в Україні було прийнято закон про боротьбу з антисемітизмом і запропонували закон про визнання ХАМАС терористичною організацією… Закликаємо політичне керівництво Ізраїлю довести свою відданість демократично-ліберальним цінностям та разом із західними країнами вплинути на керівництво Росії", — написали активісти у своєму повідомленні.

Акцію заплановано на п'ятницю, 18 лютого, о 9:30.

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