Ізраїль може посилити сигнал про протидію російської агресії

Координація кроків у рамках міжнародних форумів може посилити сигнал демократичного світу у протидії російській агресії. Про це було заявлено під час зустрічі Першої заступниці глави МЗС України ЕмінeДжапарової з Міністром закордонних справ Держави Ізраїль Яїром Лапідом, повідомляється на сторінці Посольства України у Facebook.

«Зустріч відбулася в Єрусалимі. Обговорили питання співпраці України та Ізраїлю на стратегічних напрямах. Е.Джапарова наголосила на необхідності координації кроків у рамках міжнародних форумів. Вона закликала Ізраїль приєднатися до ініціативи, тим самим посилити сигнал демократичного світу у протидії російській агресії», - йдеться у повідомленні.

У зустрічі також взяв участь Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.