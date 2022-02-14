Події

11:20 14.02.2022

Ізраїль може посилити сигнал про протидію російської агресії

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Координація кроків у рамках міжнародних форумів може посилити сигнал демократичного світу у протидії російській агресії. Про це було заявлено під час зустрічі Першої заступниці глави МЗС України ЕмінeДжапарової з Міністром закордонних справ Держави Ізраїль Яїром Лапідом, повідомляється на сторінці Посольства України у Facebook.

«Зустріч відбулася в Єрусалимі. Обговорили питання співпраці України та Ізраїлю на стратегічних напрямах. Е.Джапарова наголосила на необхідності координації кроків у рамках міжнародних форумів. Вона закликала Ізраїль приєднатися до ініціативи, тим самим посилити сигнал демократичного світу у протидії російській агресії», - йдеться у повідомленні.

У зустрічі також взяв участь Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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