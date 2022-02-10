Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків і затримань кримських татар у тимчасово окупованому Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим і м. Севастополя в четвер відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного проведення обшуків і затримання чотирьох кримських татар російською окупаційною адміністрацією Криму, повідомляє пресслужба прокуратури автономії.

"Сьогодні, 10 лютого 2022 року, прокуратура АР Крим та м. Севастополя розпочала кримінальне провадження за фактом незаконних затримань чотирьох кримських татар після проведення окупаційними силовиками низки обшуків їхніх домоволодінь", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного позбавлення волі осіб (ч.2 ст. 146 КК України). "Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років", - наголошують у прокуратурі.

9 лютого співробітники ФСБ РФ провели низку обшуків у будинках кримських татар у кількох районах тимчасово окупованого Росією Криму. Пізніше представники окупаційної адміністрації затримали чотирьох кримських татар, у яких проводилися обшуки: Ансара Османова з Бахчисарайського району, Аметхана Абдулвапова із Сімферопольського району, Марлена Мустафаєва з Білогірського району та Ернеста Сейтосманова з Балаклавського району Севастополя. Їх підозрюють у причетності до діяльності організації "Хізб ут-Тахрір" ("Ісламська партія звільнення").

На території Криму після його тимчасової окупації Росією в 2014 році регулярно проводяться обшуки в будинках прихильників "Хізб ут-Тахрір". "Хізб ут-Тахрір за рішенням Верховного Суду РФ з 2003 року визнано в цій країні терористичною організацією і заборонено. В Україні діяльність організації є легальною.