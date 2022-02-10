Події

17:01 10.02.2022

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків і затримань кримських татар у тимчасово окупованому Криму

2 хв читати
Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків і затримань кримських татар у тимчасово окупованому Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим і м. Севастополя в четвер відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного проведення обшуків і затримання чотирьох кримських татар російською окупаційною адміністрацією Криму, повідомляє пресслужба прокуратури автономії.

"Сьогодні, 10 лютого 2022 року, прокуратура АР Крим та м. Севастополя розпочала кримінальне провадження за фактом незаконних затримань чотирьох кримських татар після проведення окупаційними силовиками низки обшуків їхніх домоволодінь", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного позбавлення волі осіб (ч.2 ст. 146 КК України). "Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років", - наголошують у прокуратурі.

9 лютого співробітники ФСБ РФ провели низку обшуків у будинках кримських татар у кількох районах тимчасово окупованого Росією Криму. Пізніше представники окупаційної адміністрації затримали чотирьох кримських татар, у яких проводилися обшуки: Ансара Османова з Бахчисарайського району, Аметхана Абдулвапова із Сімферопольського району, Марлена Мустафаєва з Білогірського району та Ернеста Сейтосманова з Балаклавського району Севастополя. Їх підозрюють у причетності до діяльності організації "Хізб ут-Тахрір" ("Ісламська партія звільнення").

На території Криму після його тимчасової окупації Росією в 2014 році регулярно проводяться обшуки в будинках прихильників "Хізб ут-Тахрір". "Хізб ут-Тахрір за рішенням Верховного Суду РФ з 2003 року визнано в цій країні терористичною організацією і заборонено. В Україні діяльність організації є легальною.

 

Теги: #прокуратура #крим #татари #провадження
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:34 10.02.2022
Резніков очікує заборони для російських кораблів заходити до світових портів у відповідь на блокаду портів України

Резніков очікує заборони для російських кораблів заходити до світових портів у відповідь на блокаду портів України

13:07 10.02.2022
Рішення РФ блокувати акваторії морів під приводом навчань загрожує суверенітету України в територіальних водах – ВМС ЗСУ

Рішення РФ блокувати акваторії морів під приводом навчань загрожує суверенітету України в територіальних водах – ВМС ЗСУ

12:07 10.02.2022
МЗС України висловило протест у зв'язку з рішенням Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів та Керченської протоки

МЗС України висловило протест у зв'язку з рішенням Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів та Керченської протоки

11:55 10.02.2022
Кулеба закликає ОБСЄ активізувати роботу на кримському напрямі

Кулеба закликає ОБСЄ активізувати роботу на кримському напрямі

13:40 09.02.2022
Кабмін затвердив план заходів до Дня спротиву окупації Криму

Кабмін затвердив план заходів до Дня спротиву окупації Криму

14:22 08.02.2022
Херсонський суд заарештував 14 літаків, які незаконно літали до окупованого Криму

Херсонський суд заарештував 14 літаків, які незаконно літали до окупованого Криму

18:55 07.02.2022
В Україні в серпні відбудеться парламентський саміт "Кримської платформи"

В Україні в серпні відбудеться парламентський саміт "Кримської платформи"

17:41 03.02.2022
Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України включно з Кримом - Ердоган

Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України включно з Кримом - Ердоган

15:11 01.02.2022
У ВР утворили ТСК з розслідування фактів, які сприяли окупації Росією Криму

У ВР утворили ТСК з розслідування фактів, які сприяли окупації Росією Криму

11:42 01.02.2022
На Харківщині поліцейські, які "вибивали" визнання тортурами, постануть перед судом

На Харківщині поліцейські, які "вибивали" визнання тортурами, постануть перед судом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посольство Білорусі направило до МЗС України ноту протесту у зв'язку із заміною у Дніпрі державного прапора Білорусі на біло-червоно-білий

Резніков очікує заборони для російських кораблів заходити до світових портів у відповідь на блокаду портів України

Венеціанська комісія дала загалом позитивний висновок щодо законопроєкту про місцевий референдум - Веніславський

Підозру депутату Київради Трубіцину погоджено, його затримали

Глава Мін'юсту не бачить реальних спроб позбавитися статусу олігарха

ОСТАННЄ

Чорний діамант "Енігма" вагою 555,55 карата продано за $4,3 млн у криптовалюті

Львівська область протягом двох років відновить євроколію Держкордон - Рава-Руська

Макс Яковер залишив посаду гендиректора Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Олігархи різного ступеня зашквареності по-різному постраждають від закону про деолігархізацію - глава Мін'юсту

Посольство Білорусі направило до МЗС України ноту протесту у зв'язку із заміною у Дніпрі державного прапора Білорусі на біло-червоно-білий

Поліція викличе на допит бізнесмена Ярославського у справі про ДТП зі смертельними наслідками

У Берліні стартували переговори радників лідерів "нормандської четвірки" – Костін

Венеціанська комісія дала загалом позитивний висновок щодо законопроєкту про місцевий референдум - Веніславський

Директор НАБУ про відео з депутатом Трухіним: Максимально швидко розслідуватимемо, але без зайвих коментарів

Ситник сподівається на чесний і прозорий конкурс з обрання нового директора НАБУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА