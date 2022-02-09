Події

21:25 09.02.2022

"Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина

2 хв читати
"Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина

Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі оприлюднила розпорядження голови політпартії "Слуга народу" Олени Шуляк про скликання позачергової конференції Київської міської організації партії "Слуга народу" для розгляду інциденту з викриттям в отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради від політсили Владислава Трубіцина та схвалення відповідних рішень щодо нього.

"Ми вважаємо, що політична відповідальність повинна бути набагато швидшою, ніж кримінальна чи адміністративна. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні", - оприлюднила Палійчук заяву Шуляк у Telegram у вівторок увечері.

За її словами, у партії чекають "всебічного та ретельного розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами". Також Шуляк висловила сподівання, що професійна та неупереджена робота детективів НАБУ, прокурорів САП, суддів та адвокатів "дозволить отримати справедливий вирок – обвинувальний чи виправдальний ".

Водночас політик висловила думку, що викриття Трубіцина як депутата Київради від "Слуги народу" в отриманні неправомірної вигоди є "підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови". "Сподіваюся, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою", - написала Шуляк.

Як повідомлялося, детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП викрили Трубіцина на одержанні неправомірної вигоди. "Депутат Київради у змові зі своїм помічником, директором КП та заступниками директорів двох КП та наближеної до депутата особи організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній та забезпечення безперешкодного використання цих точок. Слідство встановило сім таких локацій у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах. За свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1,39 млн грн на рік. Зазначених осіб було викрито під час передачі частини обумовлених коштів, а саме 1,26 млн грн", - йдеться у повідомленні САП.

За даними відомства, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння злочину.

ЗМІ повідомили про затримання неофіційного помічника Трубіцина, а також, що сам депутат нині нібито розшукується.

 

 

 

Теги: #слуга_народу #трубіцин
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 09.02.2022
НАБУ та САП викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на хабарі

НАБУ та САП викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на хабарі

15:15 02.02.2022
Нардеп Кузьміних просить призупинити його членство у фракції "Слуга народу"

Нардеп Кузьміних просить призупинити його членство у фракції "Слуга народу"

14:02 02.02.2022
"Слуга народу" розпочала збір підписів про скликання позачергового засідання Ради

"Слуга народу" розпочала збір підписів про скликання позачергового засідання Ради

07:29 02.02.2022
Нардепу Трухіну не місце у фракції "Слуга народу"

Нардепу Трухіну не місце у фракції "Слуга народу"

14:10 01.02.2022
Депутат Воронько вийшов із фракції "Слуга народу" - Стефанчук

Депутат Воронько вийшов із фракції "Слуга народу" - Стефанчук

11:28 31.01.2022
Разумков сумнівається, що "Слуга народу" потрапить до коаліції в наступному парламенті

Разумков сумнівається, що "Слуга народу" потрапить до коаліції в наступному парламенті

21:41 28.01.2022
У "Слузі народу" підтвердили інформацію НАБУ про причетність нардепа Кузьміних до отримання хабара

У "Слузі народу" підтвердили інформацію НАБУ про причетність нардепа Кузьміних до отримання хабара

21:19 24.01.2022
Рада має намір цього тижня проголосувати за введення Дня української державності

Рада має намір цього тижня проголосувати за введення Дня української державності

21:03 24.01.2022
Коронавірусом хворіють 8% нардепів фракції "Слуга народу" - Арахамія

Коронавірусом хворіють 8% нардепів фракції "Слуга народу" - Арахамія

20:09 24.01.2022
На засіданні фракції "Слуга народу" присутні Резніков та Галушкін

На засіданні фракції "Слуга народу" присутні Резніков та Галушкін

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україну зі США прибув десятий літак з боєприпасами

Кулеба: Для санкцій проти РФ за видачу російських паспортів українцям на окупованому Донбасі є всі підстави

В Україну із США прибув дев'ятий літак із боєприпасами

В уряді ФРН підтвердили зустріч "нормандського формату" у Берліні 10 лютого

Поліцейські на допиті не підтвердили інформацію про пропозицію Трухіним хабаря - директор ДБР

ОСТАННЄ

В Україну зі США прибув десятий літак з боєприпасами

Голова ОБСЄ відвідає Україну цього тижня – посольство Польщі в Україні

Байден поговорив із Макроном після візиту французького президента до Росії та України

В ОРДЛО відмовилися відкривати КПВВ, вимагають прямих контактів санітарних лікарів

Кулеба: Для санкцій проти РФ за видачу російських паспортів українцям на окупованому Донбасі є всі підстави

Іспанія визначиться з допомогою для України

Німеччина не має юридичних заборон на постачання зброї Україні - Кулеба

У Єрмака на переговорах у Берліні буде сильніша позиція, ніж у представника РФ, - Кулеба

Кулеба шкодує, що Угорщина не підтримала приєднання України до кіберцентру при НАТО

Із початку доби на Донбасі зберігається режим тиші

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА