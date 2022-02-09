Понад 171 млн грн надійде до бюджету міста Києва від продажу ділянок на земельних торгах, проведення експертної грошової оцінки та прямого продажу

Понад 171 млн грн надійде до бюджету міста Києва від продажу ділянок на земельних торгах (аукціоні), проведення експертної грошової оцінки та прямого продажу земельних ділянок.

Про це повідомив депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв.

За словами Михайла Терентьєва, для досягнення наступних показників на першому у цьому році засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин сьогодні, 09 лютого, було затверджено річний план роботи.

"Сума у 171 млн грн не є остаточною, оскільки залежно від результатів проведення торгів вона може збільшуватись. Усі кошти від продажу надходять до спеціального фонду, який охоплює бюджет розвитку. За його рахунок фінансується Програма економічного і соціального розвитку, яка забезпечує функціонування пріоритетних напрямків життєдіяльності міста: проведення капітальних ремонтів житлових будинків та установ, оновлення транспорту, соціальний захист, охорону здоров'я, розвиток освіти, реконструкцію історичних пам’яток та будівель", – зазначив Михайло Терентьєв.

Депутат додав, що доходи бюджету Києва на 2022 рік заплановано складуть понад 69 млрд грн, що на 9 млрд грн більше, ніж у 2021 році. При злагодженій та результативній співпраці влади та бізнесу є всі шанси у 2023 році збільшити бюджетні надходження ще на декілька мільярдів гривень.