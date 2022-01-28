Президент Єврокомісії: В ЄС обговорюють усі можливі санкції для РФ, включно з відключенням від SWIFT та зупинкою "Північного потоку-2", якщо РФ нападе на Україну

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Євросоюз обговорює всі можливі санкції, включно з виключенням Росії із системи SWIFT, так само як і зупиненням "Північного потоку-2", якщо Москва вторгнеться в Україну.

Про це вона заявила в інтерв'ю CNN, оприлюдненому на сайті у четвер. У статті, в якій наводяться слова президента Єврокомісії, сказано, що, "коли йдеться про санкції, включно з вбивством трубопроводу "Північний потік-2", що обговорюється, і виключенням Росії зі SWIFT, мережі з високим рівнем безпеки, яка об'єднує тисячі фінансових установ у всьому світі, - якщо Москва вторгнеться в Україну, зі столу нічого не прибрано (нічого не знято з обговорення)". "Я хочу бути гранично ясною - нічого не прибрано з обговорення", - сказала фон дер Ляєн в ексклюзивному інтерв'ю CNN, коли її запитали про те, чи ЄС скасує передбачувану енергетичну угоду.

Президент ЄК нагадала, що "Комісія відповідає за розробку, формування й розробку санкцій", наголосивши на тому, що "Росія залежить від торгівлі з Європейським союзом, а ЄС має значний економічний важіль". "Ви не повинні забувати, що Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером Росії. Між Росією та Європейським союзом здійснюється близько 40% торгівлі та товарів. Євросоюз також є найбільшим іноземним інвестором у Росії – 75% прямих іноземних інвестицій надходить із Євросоюзу, так що ці цифри говорять про те, що у нас є сильні важелі впливу, і в цьому випадку Росії буде дуже боляче, якщо вони посилять агресію проти України", - наводить слова фон дер Ляєн CNN.