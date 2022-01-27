Події

12:33 27.01.2022

Морозна та сніжна погода очікується в Україні найближчими днями

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Морозна та сніжна погода очікується в Україні найближчими днями

Прохолодна повітряна маса й у п'ятницю визначатиме погоду в Україні. Атмосферний тиск суттєво зростатиме, повідомляє Укргідрометцентр.

У п'ятницю в Україні очікується невеликий, у західних областях помірний сніг. На дорогах, окрім більшості південних областей, ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, у південних областях близько 0°; у північно-східній частині вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві у п'ятницю невеликий сніг; температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 23 січня найвища температура вдень була 9,0° у 1899 році, найнижча вночі -26,0° у 1942 році.

У суботу в Україні сніг, у західних, уночі й у північних, Вінницькій та Черкаській областях без опадів. Температура у південній та східній частині вночі 3-8°, вдень 1-6° морозу; на решті території вночі 6-11° морозу, на Прикарпатті та Закарпатті до 15° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Карпатах уночі невеликий сніг, удень без опадів; температура вночі 17-22°, вдень 10-15° морозу.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с, уночі у східній частині, вдень в Україні, крім західних областей, подекуди пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

У Києві у ніч на суботу без опадів, удень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 4-6° морозу.

Теги: #погода #прогноз
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