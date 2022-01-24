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10:14 24.01.2022

МЗС України вважає передчасним рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства США в Києві

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МЗС України вважає передчасним рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства США в Києві

Міністерство закордонних справ України вважає рішення Державного департаменту США про від'їзд членів сімей співробітників посольства США в Києві передчасним, повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко.

"У Міністерстві закордонних справ узяли до відома рішення Державного департаменту США про від'їзд членів сімей співробітників американського посольства в Києві, а також надання частині співробітників можливості поїхати на добровільній основі. Поважаючи право іноземних держав на гарантування безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Він пояснив, що фактично кардинальних змін у безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося: загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року, а зосередження російських військ біля державного кордону розпочалося ще в квітні минулого року.

"Рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України. Посольство продовжить повноцінно функціонувати. Члени дипмісії отримали можливість поїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від'їзд зовсім не є обов'язковим", - розповів спікер.

Ніколенко зазначив, що МЗС закликає спокійно ставитися до рекомендацій громадянам США реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу. Він звернув увагу на те, що українцям, які виїжджають за кордон, МЗС України також рекомендує реєструватися в аналогічній системі "ДРУГ".

"Це нормальна міжнародна практика підтримки консульського зв'язку зі своїми громадянами", - додав спікер.

Ніколенко зазначив, що Російська Федерація нині докладає активних зусиль для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

"В українському та міжнародному медіа-просторі поширюється велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, аби посіяти паніку серед українців та іноземців, налякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави. в цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики та зберігати спокій", - сказав він.

Спікер МЗС повідомив, що президент України, міністр закордонних справ і вся українська дипломатія нині консолідують безпрецедентно високу підтримку України з боку міжнародних партнерів, аби стримати РФ від її агресивних дій, гарантувати безпеку українських громадян і держави.

"У цьому контексті ми особливо вдячні уряду США за проактивну дипломатичну позицію та зміцнення оборонних спроможностей України, зокрема надання новітньої зброї та техніки", - додав він.

Теги: #сша #реакція #мзс_україни #посольство
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