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08:25 17.01.2022

В Україні за добу виявили 5 072 нових випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 520 осіб, 78 померли

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В Україні за добу виявили 5 072 нових випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 520 осіб, 78 померли

В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 5 072 нових випадки захворювання на COVID-19, одужали 2 520 осіб, 78 померли, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

За добу 16 січня в Україні: зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей - 407, медпрацівників - 72); 23 286 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 034 особи, другу дозу – 10 930 осіб, додаткову дозу отримали 105 осіб, бустерну дозу – 4 217 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 213 осіб; летальних випадків - 78, одужали - 2 520 осіб", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.

Днем раніше, 16 січня за добу виявили 6 379 нових випадків захворювання на СOVID-19, 15 січня за добу виявили 10 569 нових випадків захворювання на СOVID-19, 14 січня виявили 10 476 нових випадків захворювання на СOVID-19, 13 січня за добу виявили 10 046 нових випадків захворювання на СOVID-19, 12 січня за добу виявили 7 117 нових випадків захворювання на СOVID-19, 11 січня за добу виявили 5 429 нових випадків захворювання на СOVID-19, 10 січня за добу виявили 1 969 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіли - 3 759 530 осіб; одужали - 3 556 162 особи; летальних випадків - 98 361.

Із початку вакцинальної кампанії щеплено 14 993 077 осіб, із них отримали першу дозу - 14 993 075 осіб, отримали дві дози - 14 270 520 осіб, отримали додаткову дозу - 9 617 осіб, бустерну дозу - 99 165 осіб. Загалом проведено 29 372 377 щеплень.

 

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