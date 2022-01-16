Порошенко обвинувачує Зеленського та Коломойського в організації і замовленні кримінальної справи проти нього

П'ятий президент України (2014-19), лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко вважає, що за кримінальною справою проти нього стоять президент України Володимир Зеленський і бізнесмен Ігор Коломойський.

"За моєю інформацією архітектором моєї справи є пан Зеленський, який дає вказівки та який організовує та несе за це відповідальність, замовником виступає пан Коломойський. Я це стверджую авторитетно: як помста за "Приватбанк", як помста за всі ці речі", - сказав Порошенко на пресконференції у неділю в Варшаві.

"І прошу звернути увагу… що проти… Коломойського, незважаючи на обґрунтовану підозру в крадіжці понад $10 млн, виведення коштів, відмивання грошей… на шахрайство та інше Коломойський у нас без підозри… без санкцій. Коломойський у нас дуже активно разом із Зеленським заробляє", – додав політик.

За словами народного депутата, доказом його слів є документи, оприлюднені "Pandora Papers". "І це лише перша серія", - зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, 20 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто воно було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко, який перебуває у відрядженні в ЄС, 6 січня заявив, що повернеться до України 17 січня. Того ж дня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.