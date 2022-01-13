VoxCheck: Що відбувається у Казахстані? Огляд перевірених новин

З чого все почалося?

2 січня у казахському місті нафтовидобувників Жанаозені розпочалися мітинги проти підвищення цін на скраплений газ. Тоді містяни вийшли до місцевої адміністрації та перекрили рух транспорту в центрі. Протестувальники вимагали зменшення цін. Їх підтримали протестувальники з інших міст Казахстану.

Вже 4 та 5 січня в Алмати мітингувальники зіткнулися зі силовиками та увірвалися у будівлю мерії, де пізніше розпочалася пожежа. У містах почав зникати Інтернет, мобільний зв’язок працював з перебоями. Також заблокували сайти опозиційних ЗМІ та месенджери (Whatsapp, Telegram, Instagram та Facebook). Зв’язок поступово почав відновлюватись під вечір 5 січня, але потім знову зник. Щоб приборкати протестувальників, силовики використовували світлошумові гранати та сльозогінний газ. Деякі з підрозділів поліції та інших силових структур почали переходити на сторону мітингарів.

Доступ до Інтернету у Казахстані почали відновлювати 10 січня. Міністр уряду, відповідальний за електронні комунікації, заявив, що інтернет повернеться до міст «поетапно», щоб «зловмисники», які, ймовірно, стояли за насильством, не зловживали послугою.

Що з авіарейсами?

Місцеві ЗМІ заявляли, що аеропорт у місті Алмати захопили протестувальники. Крім цього, міжнародні авіакомпанії почали скасовувати рейси до Казахстану. Так, наприклад, про припинення польотів до Казахстану заявив найбільший авіаконцерн Європи Lufthansa. Скасував рейси в Алмати, Нур-Султан та Актау і російський Аерофлот.

Ввечері 5 січня група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту. Як повідомили в МЗС, наразі аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі, а ввечері 9 січня зі столиці Казахстану Нур-Султана до Борисполя прилетів літак із 33 українцями на борту. Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, наразі в МЗС працюють над поверненням решти наших громадян, у тому числі з Алмати.

Близько 150 громадян України звернулися до українського посольства для повернення у власну державу. На 13 і 16 січня до Києва заплановані рейси, якими можуть скористатися громадяни України.

Що вимагають протестувальники?

Основна причина мітингів — економічні проблеми. Так, населення виступало проти підвищення цін на газ. Демонстранти також вимагали скоротити безробіття, будувати фабрики і заводи. Водночас далі вимоги з економічних переросли у політичні. Серед них є такі:

припинити переслідування протестувальників;

змінити виборче законодавство, де до виборів допустять незалежних кандидатів-самовисуванців;

викорінити корупцію та кумівство;

обмежити права президента та розширити повноваження парламенту;

повернутися до Конституції 1993 року;

Нурсултан Назарбаєв, який 29 років до того обіймав посаду президента Казахстану, повинен подати у відставку з посади Ради безпеки Казахстану. Казахи роблять заклики «Шал кет!» («Геть діда»), адресуючи їх Назарбаєву.

У яких містах відбуваються найбільші мітинги?

Найбільшими осередками мітингів стали Алмати, Актобе, Жанаозен, Уральськ, Актау та інші міста. У Нур-Султані, Алмати, Алматинській та Мангістауській областях ввели надзвичайний стан до 19 січня.

На деяких відео також видно, як протестувальники відбирають зброю у силовиків та зупиняють автомобілі поліції, а у місті Талдикорган знесли пам’ятник попереднього президента Казахстана Нурсултана Назарбаєва.

5 січня демонстранти на площі Республіки в Алмати, прорвавшись крізь групи поліції, захопили штурм будівлі мерії міста. А 6 січня в Алмати розпочалася сильна стрілянина, а також у місті захопили телевежу.

Яка реакція влади?

На тлі масових мітингів населення уряд Казахстану подав у відставку, а тимчасовим главою уряду став Аліхан Смаїлов.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив , що хоче запровадити державне регулювання ціни на газ, бензин, дизельне паливо та товари соціального значення. У його плани також входить розробити закон «Про банкрутство фізичних осіб». Пізніше, голова держави закликав громадян не піддаватися на провокації.

Крім цього, подав у відставку і голова Ради безпеки Нурсултан Назарбаєв. Замість нього посаду зайняв Токаєв. На території всього Казахстану ввели надзвичайний стан.

Однак уже 10 січня президент Казахстану Токаєв заявив про повне відновлення порядку в республіці. За його словами, загрози для безпеки країни більше немає, в рамках антитерористичної операції триває робота з виявлення осіб, які брали участь у злочинах.

Крім цього, до органів поліції доставили «близько 8 тис. осіб, і правоохоронні та спеціальні органи перевіряють їхню причетність до актів тероризму, вбивств, мародерства й інших злочинів». Також президент Казахстану повідомив, що під час антитерористичної операції «вилучено 116 одиниць зброї».

Скільки постраждалих та затриманих?

7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дозволив відкривати вогонь на ураження та без попередження по мітингувальниках. Він сказав, що влада та силовики мають справу з озброєними місцевими та іноземними підготовленими бандитами, «терористами», яких вони повинні знищити.

Силовики заявили, що під час антитерористичної операції в Алмати «ліквідували» кілька десятків мітингарів. Станом на сьогодні, 11 січня у Казахстані вже затримали близько 10 тис. людей , і ця кількість продовжує зростати. Раніше повідомляли, що серед них затримали й іноземців, проте яких саме держав — не вказують.

Водночас точна кількість протестувальників, що померли під час сутичок, невідома. Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я Казахстану, понад 1 тис. людей постраждали внаслідок масових протестів у Казахстані, ще близько 400 госпіталізовані. Крім цього, померло 16 силовиків — їх усіх президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв посмертно нагородив орденами.

10 січня у Казахстані оголосили днем національного трауру за загиблими під час заворушень.

Які країни надсилають свої війська, щоб підтримати владу Казахстану?

Внаслідок протестів та мітингів Токаєв звернувся по допомогу до ОДКБ — Організацію договору про колективну безпеку. Туди наразі входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан. За словами Токаєва, Міністерство оборони держави бореться з терористичною загрозою.

Як свідчить розслідування волонтерської ініціативи InformNapalm, російські військові підрозділи «миротворців» брали участь в агресії проти України під час окупації Криму, а також у бойових діях на Донбасі. Пізніше з'ясували, що місію сил ОДКБ в Казахстані очолив російський генерал Андрій Сердюк, який очолював військову операцію з захоплення Криму у 2014 році.

Російські військовослужбовці, включаючи спецназ повітряно-десантних військ, продовжують прибувати до Казахстану з аеродромів у Московській, Іванівській та Ульянівській областях. Як заявили у міністерстві оборони РФ, частина військових, що вже перебуває в країні, розпочала виконувати завдання у рамках місії ОДКБ.

Невдовзі вулиці міста Байконур почала патрулювати російська бронетехніка — про це свідчить сюжет місцевого телеканалу «Байконуринфо». Взяли під контроль російські десантники і аеропорт Алмати.

Крім цього, прибули на територію Казахстану і білоруські військові. Миротворчий підрозділ бригади повністю складається з контрактників.

7 січня на прохання президента Казахстану Токаєва, президент Киргизстану Садир Жапаров підписав указ направити в Казахстан військовослужбовців республіки у складі контингенту місії ОДКБ.

Конституція Киргизстану, забороняє розміщувати Збройних Сил Киргизстану за межами його території, якщо за це не проголосувала більшість депутатів, тобто не менше двох третин.

Рішення Жапарова викликало протести серед народу. На головній площі Бішкеку активісти вийшли з гаслами: «Киргиз у казаха стріляти не буде», «Киргиз казаху ㅡ брат» та «ОДКБ – це Росія!». У соцмережах люди також поширювали заклики не вводити сили у Казахстан. Киргизи вимагали провести засідання про відправлення військ у відкритому режимі для ЗМІ та спостерігачів від громадськості.

Попри те, парламент Киргизстану обговорив це рішення за закритими дверима та врешті погодився відправити військових.

Вірменія відправила 100 військових 12-ї миротворчої бригади. Їхня спеціалізація — це миротворчі місії за кордоном. Вони брали участь в міжнародних організаціях у Лівані, Косово, Іраку та Афганістані. Переправили вірменських військових в Казахстан російськими літаками. Суспільство та опозиція розкритикували рішення про відправку військових у Казахстан з місією ОДКБ через те, що організація не допомогла Вірменії у нещодавньому конфлікті з Азербайджаном. Також Таджикістан направив 200 бійців.

Утім, вже 11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про закінчення «миротворчої» місії ОДКБ. За словами очільника держави, іноземний контингент почнуть виводи з 13 січня. Сам процес повинен зайняти не більше, ніж 10 днів.

Чи були подібні мітинги в Казахстані раніше?

Протести — не зовсім нове явище для Казахстану. У 2011 році у місті Жанаозені відбувалися забастовки нафтовиків. Вони вимагали підвищення зарплат та покращення умов праці. Тоді поліція відкрила вогонь. У результаті 16 людей загинуло та більше 100 отримали поранення.

У 2016 році також відбулися протести проти земельної реформи. На них них вийшла значна кількість людей. Тоді затримали частину протестувальників.

2019 рік у Казахстані відзначився великою кількістю протестів. У Жанаозені місцеві жителі вимагали від влади працевлаштування, відбулися протести з вимогами посилити соціальну підтримку. Також казахи виступали проти перейменування столиці Астани у Нур-Султан (на честь попереднього президента Нурсултана Назарбаєва, який пішов у відставку) та проти позачергових президентських виборів. Демонстранти закликали бойкотувати їх. Ці демонстрації також супроводжувалися затриманнями мітингарів.

Утім, якщо ж порівнювати з теперішніми протестами, то ще ніколи в Казахстані вони не тривали так довго і цілодобово, не охоплювали всю країну. Так, наразі люди різних професій протестують не тільки у великих містах, але й у селах. Протестують і нафтовики, а також працівники інших видобувних компаній.