РФ направила ВДВ до Казахстану

Росія направила як миротворців до Казахстану десантників, повідомили у секретаріаті ОДКБ РФ у четвер.

"Від Російської Федерації до складу Колективних миротворчих сил ОДКБ увійшли підрозділи та військові частини Повітряно-десантних військ", - заявили в організації.

Як зазначили у секретаріаті ОДКБ, миротворці у Казахстані візьмуть під охорону державні та військові об'єкти.

"Основними завданнями Колективних миротворчих сил ОДКБ стане охорона важливих державних та військових об'єктів, надання сприяння силам правопорядку Республіки Казахстан у стабілізації обстановки та повернення її у правове поле", - заявили в ОДКБ.