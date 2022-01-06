Події

09:32 06.01.2022

РФ направила ВДВ до Казахстану

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Росія направила як миротворців до Казахстану десантників, повідомили у секретаріаті ОДКБ РФ у четвер.

"Від Російської Федерації до складу Колективних миротворчих сил ОДКБ увійшли підрозділи та військові частини Повітряно-десантних військ", - заявили в організації.

Як зазначили у секретаріаті ОДКБ, миротворці у Казахстані візьмуть під охорону державні та військові об'єкти.

"Основними завданнями Колективних миротворчих сил ОДКБ стане охорона важливих державних та військових об'єктів, надання сприяння силам правопорядку Республіки Казахстан у стабілізації обстановки та повернення її у правове поле", - заявили в ОДКБ.

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