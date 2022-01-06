Події

09:23 06.01.2022

Поліцейські отримають підвищену зарплату вже у січні - Клименко

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Поліцейські отримають підвищену зарплату вже у січні - Клименко

Уряд України надав кошти на підвищення заробітних плат співробітників Національної поліції, покращення грошового забезпечення правоохоронців розпочнеться вже до кінця місяця. Про це голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Кабінет Міністрів України виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із цього місяця. Першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня. Першочергово зарплати зростуть в патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Також ми очікуємо наступного підвищення у квітні. Зауважу, керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають», - сказав він.

Ігор Клименко наголосив, що питання підвищення зарплат співробітникам Нацполу – надскладне питання.

«В сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Однак, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково матиме гідну зарплату за достойну цілодобову службу заради свого народу. Питання заробітної плати завжди було чи не найбільш чуттєвим для поліцейських», - зазначив голова НПУ.

При цьому він додав: «Я розумію невдоволення поліцейських. Однозначно зарплата має бути співмірною ризикам. Впродовж минулого року ми знаходили можливості покращувати ситуацію із додатковими виплатами: поліцейські отримували матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, гроші надходили і на оздоровлення. І цю практику ми будемо продовжувати», - підсумував Ігор Клименко.

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