VoxCheck: Бустерна доза в Україні та інші новини зі світу вакцинації, які ви могли пропустити

У грудні МОЗ розширило перелік професій, для яких потрібна обов’язкова вакцинація від COVID-19. Так, тепер щепитися повинні такі працівники:

центральних та місцевих органів влади;

освітньої галузі;

закладів охорони здоров’я;

органів місцевого самоврядування;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Якщо робітники цих сфер не вакцинуються, то їх можуть відсторонити від роботи, крім тих, які мають протипоказання до вакцинації і довідку, що підтверджує це.

Чому саме ці працівники? Тому що вони часто контактують з великою кількістю людей, а відтак збільшується ризик поширення COVID-19 — пояснюють у МОЗ.

Тим часом із 13 грудня в Україні офіційно дозволили колоти додаткову дозу вакцини проти коронавірусу певним категоріям людей із ослабленим імунітетом: люди з ВІЛ-інфекцією, онкологією, після трансплантації органів, особи, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, та особи із низкою інших імунодефіцитних станів.

Щоб отримати додаткову дозу, потрібно звернутися до сімейного або профільного лікаря. Він у довільній формі має видати направлення на щеплення тим препаратом, який людина отримала попередні два рази. Якщо даний препарат відсутній, то вакцину можна зробити іншим препаратом, але за комбінаціями вакцин, які дозволені в Україні.

Крім цього, в Україні наприкінці грудня запровадили ревакцинальну або бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. А 4 січня ввели бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для людей віком 60+ років. Щепитися бустерною дозою можна щонайменше через шість місяців після другої дози. Перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам — Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною людина щепилася до цього. Найближчим часом уряд має розглянути питання впровадження бустерної дози для усіх інших категорій.

А чи є різниця між додатковою та бустерною дозою вакцини?

Додаткова доза потрібна для людей, у яких через важкі хвороби звичайні 2 дози вакцини не змогли забезпечити надійний захист. Це особи, які мають ослаблений імунітет через певні види хвороб. Отримати додаткову дозу можна щонайменше після 28 днів з моменту другого щеплення (або першого, якщо це вакцина Janssen). Оптимальний варіант — це зробити її на період 3-ох місяців після отримання другої дози. Використовують ту саму вакцину, яку отримала людина попередньо.

Натомість бустерна — це доза, яка потрібна, щоб підвищити ефективність вакцини.

Отримати її можна через 180-270 днів з моменту отримання другої дози. Проводиться вона вакцинами Moderna та Pfizer.

Так, наприклад, компанія Moderna нещодавно заявила , що три дози вакцини, які вона виробляє, значно збільшують кількість антитіл проти нового штаму вірусу Омікрон. Крім цього, результати дослідження в Гонконзі показали , що дві дози вакцин CoronaVac та Pfizer мають слабку захисну реакцію на штам Омікрон. Водночас бустерна доза вакциною Pfizer забезпеч​​ує потрібну кількість антитіл проти нового варіанту.

Незабаром в Україні право отримати бустерну дозу зможуть медичні працівники та працівники інтернатів. За словами голови парламентського комітету з питань здоров’я Михайла Радуцького, нею вакцинуватися українці зможуть вже з середини січня 2022 року.

А поки в Україні вводять третю бустерну дозу проти COVID-19, Ізраїль став першою країною, де дозволили робити четверте щеплення проти коронавірусу через поширення нового штаму Омікрон. Стосується це людей, які мають ослаблений імунітет. Як зазначили у Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю, там продовжать щоденно відстежувати перелік людей, кому рекомендують робити четверте щеплення. До слова, Ізраїль першим у світі ввів минулого літа бустерну дозу проти коронавірусу, а з жовтня третє щеплення стало обов'язковою умовою для отримання зеленого сертифікату вакцинації.

Чи відображатимуться додаткова та бустерна дози у «Дії»?