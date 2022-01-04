Події

13:36 04.01.2022

У центрі Харкові впала стіна нежитлового будинку, постраждалих немає

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У Харкові сталося обвалення зовнішньої стіни нежитлового чотириповерхового будинку на проспекті Гагаріна, 20.

"Це не житловий будинок, це офісні приміщення колишнього заводу "Авторучка", розташованого на приватній території. Постраждалих, за словами власника, приміщень, на щастя, немає. Попередньо обвалення сталося через будівництво, що почалося поряд з обваленою будівлею", - написав на своїй сторінці у Facebook директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

За його словами, міський голова Ігор Терехов дав доручення профільному заступникові Сергію Кузьміну з'ясувати повну інформацію про те, чи є дозвіл на це будівництво, і (якщо є) хто і на якій підставі його видав.

Наразі на місці події працюють представники поліції та ДСНС.

Як повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про обвалення стіни надійшло 4 січня об 11:30.

"Встановлено, що будівля, в якій розміщувалися офісні приміщення, готувалася під знесення і не використовувалася. Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку. На місці події працює слідчо-оперативна група і співробітники ДСНС. Причини й обставини події з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

 

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