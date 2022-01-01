Події

15:42 01.01.2022

Україна з 1 січня офіційно приєдналася до "групи Помпіду"

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Україна з 1 січня офіційно приєдналася до "групи Помпіду"

У суботу, 1 січня 2022 року, набуває чинності закон "Про приєднання України до часткової Угоди про створення групи зі співробітництва в боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (група Помпіду)".

Приєднавшись до групи Помпіду, Україна отримає вигоду від оновленої політичної та правової бази, яка буде підтримувати роботу групи в якості ключового міжнародного орієнтиру для дотримання прав людини в наркополітиці. Серед іншого, Україна отримає практичну міжнародну підтримку в боротьбі з незаконним обігом наркотиків, зокрема доступу до спеціалізованих мереж правоохоронних органів і платформ професійного співробітництва для обміну оперативною і політичною інформацією, експериментів із гнучкими відповідями на боротьбу із залежностями 21 століття, такими, як азартні ігри в Інтернеті, і новим ідеям досліджень і практики у сфері науково обґрунтованої профілактики і лікування розладів, пов'язаних зі вживанням психоактивних речовин.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав рішення українського парламенту про приєднання України до часткової Угоди про створення групи співпраці у боротьбі зі зловживанням наркотиками і незаконним обігом наркотиків (група Помпіду) наприкінці липня 2021 року. У серпні 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба надіслав листа генеральному секретарю Ради Європи Марії Пейчинович Бурич, в якому поінформував її про рішення України приєднатися до групи.

Теги: #група_помпіду #україна
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