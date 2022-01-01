Події

14:54 01.01.2022

Кількість політв'язнів у Білорусі досягла 970 осіб - правозахисники

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Кількість політв'язнів у Білорусі досягла 970 осіб - правозахисники

За грудень кількість політв'язнів в Білорусі збільшилася на 82 людини, досягнувши 970, повідомили в незареєстрованому в Білорусі правозахисному центрі "Весна" в суботу.

"Кількість політв'язнів за місяць збільшилася на 82 людини, станом на 30 грудня становить 970 осіб, продовжуючи неухильно зростати", - йдеться в повідомленні Центру.

Зокрема, у слідчому ізоляторі продовжують тримати членів незареєстрованого в країні Правозахисного центру "Весна" (зокрема голову організації Алеся Бєляцького). За інформацією правозахисників, тривають затримання учасників мирних акцій протесту, громадян за використання біло-червоно-білої символіки. За грудень, за даними "Весни", відбулося 29 адміністративних арештів загальною тривалістю в 381 добу.

"Триває процес притягнення до кримінальної відповідальності учасників протестних виступів проти фальсифікації результатів президентських виборів та інакомислячих і критиків влади", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники та журналісти продовжують фіксувати численні факти жорстокого поводження щодо громадян, позбавлених волі з політичних мотивів, зазначили у правозахисному центрі.

 

Теги: #політвязні #білорусь
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