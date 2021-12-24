Пояснення Міністерства оборони України щодо змін у військовому обліку жінок

Що відбулося?

30 березня 2021 року набрали чинності зміни № 1357- IX до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Зокрема, частина одинадцята статті 1 в редакції Закону визначає, що: «Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних».

17 грудня 2021 року набув чинності розроблений Генеральним штабом ЗС України та затверджений у встановленому порядку наказом Міністерства оборони України Перелік спеціальностей. Він містить 35 фахових напрямків, кожен із яких представляє десятки окремих спеціальностей господарської діяльності. З переліком можна ознайомитись за посиланням .

Що змінилося?

Попередня постанова Кабінету Міністрів від 1994 року, яка затверджувала перелік спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік, застаріла. В ньому містилися спеціальності, які вже давно юридично не існують в України.

Жінки перебували на військовому обліку і раніше, але це стосувалося обмеженого кола професій, як от лікарі, жінки-військовослужбовці запасу. Зміни до закону розширюють можливості щодо взяття на облік жінок інших спеціальностей та професій.

Метою прийняття змін до Закону ставилося удосконалення організаційно-правових засад комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань високопрофесійним особовим складом як у мирний час, так і в особливий період, що дозволить збільшити кількість висококваліфікованих, навчених за відповідними спеціальностями та опанувавши відповідні професії, військовозобов’язаних. Також систему військового обліку та діяльності місцевих органів військового управління буде приведено у відповідність зі стандартами НАТО.

Чи призиватимуть на військову службу жінок?

Взяття на військовий облік – це не призов на службу. На життя українок ці законодавчі зміни зараз не вплинуть, а до кінця 2022 року може постати необхідність стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Протягом 2022 року не варто очікувати якихось проблем. У подальшому за ухилення від військового обліку, як і для чоловіків, після попередження з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, передбачено штрафи.

За яких обставин призиватимуть жінок на військову службу?

Жінки, що перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути призвані на військову службу та службу у військовому резерві тільки у добровільному порядку (за контрактом)_.

Хто серед жінок тепер військовозобов’язаний?

35 фахових напрямків, кожен із яких представляє десятки окремих спеціальностей господарської діяльності. З переліком можна ознайомитись за посиланням .

Як стати на військовий облік, де, у який строк?

Військовому обліку підлягають усі жінки у віці від 18 до 60 років, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Стати на військовий облік потрібно до кінця 2022 року у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній комісаріат) за місцем реєстрації місця проживання.

Військово-облікова спеціальність визначається не лише дипломом, але й записом у трудовій книжці – досвідом роботи та КВЕДи фізичної особи-підприємця. Остаточно приналежність до військово-облікової спеціальності визначається у територіальному центрі комплектування.

Процес постановки на військовий облік подібний до того, який проходять чоловіки. Коли облік повноцінно запрацює, у мірі потреби жінкам будуть пропонувати брати участь у зборах чи тренуваннях. А при влаштуванні на нову роботу, серед документів треба буде надати й військово-обліковий.

Як визначити, чи підпадаєте ви під дію нового наказу?

Найперше, можна ознайомитися із Переліком за посиланням . Також, інформацію можна отримати у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній комісаріат).

Як діють ці норми при зміні професії, вагітності, вихованні неповнолітніх дітей?

При зміні професії потрібно буде інформувати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що дозволить краще відслідковувати наявні людські ресурси.

Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, у ТЦК та СП для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини.

Коли очікувати якісь зміни?

Робота з реалізації наказу спланована до кінця 2022 року. На життя громадян до кінця 2022 року ці норми не вплинуть. Мета – приведення до чинного законодавства країна повинна знати свої резерви, ми повинні бути готовими, бо ситуація зобов’язує.

До кінця 2022 року у Генеральному штабі Збройних Сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов’язаних-жінок, що перебувають на військовому обліку.

Контактна інформація територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за посиланням .

Також функціонуватиме гаряча лінія Командування Сухопутних військ України Збройних Сил України. Міноборони пропонує телефонувати до військкомату свого району ― їхній перелік є, наприклад, тут. Також на запитання можуть відповісти диспетчери гарячої лінії Командування Сухопутних військ Збройних сил України. Номери лінії: +380 93 823 07 70, +380 66 823 07 70 та +380 68 823 07 70 у WhatsApp, Telegram і Viber.