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13:58 23.12.2021

Головнокомандувач ЗСУ: Хочу заспокоїти жінок, що вже завтра до військкомату бігти не треба

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Головнокомандувач ЗСУ: Хочу заспокоїти жінок, що вже завтра до військкомату бігти не треба

Указ Міністерства оборони України №313 про перелік професій для жінок та перебування їх на військовому обліку відображає назрілу необхідність створення такого документа, який давав би змогу військовим бачити жінок, яких можливо використовувати під час захисту України, заявив головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Валерій Залужний.

"Назріла необхідність створення такого документа, який давав би змогу нам, військовим, бачити жінок, яких можливо використовувати під час захисту нашої держави. Тому народився цей указ, трохи більше ніж 100 спеціальностей туди "вбили"... Я хочу заспокоїти жінок, що я за гендерну рівність і повністю це підтримую: вже завтра не треба бігти до військкомату, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити, ми це робитимемо планово, поступово, і все буде добре", - сказав Залужний журналістам на презентації концепції нагородної системи головнокомандувача Збройних сил України до 30-ї річниці ЗСУ у Києві.

Теги: #залужний #зсу
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