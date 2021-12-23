Україна та Угорщина уклали угоду на транспортування газу з 1 січня 2022 року

Оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію щодо введення з 1 січня 2022 року гарантованих потужностей для транспортування природного газу з Угорщини в Україну, повідомив голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

"Для мене особисто найважливіше в цій угоді – це створення для вітчизняних трейдерів можливості доступу до газу з LNG-терміналу на острові Крк (Хорватія) і, відповідно, диверсифікація джерел постачання газу в Україну. Це крок для посилення нашої безпеки та нових можливостей для трейдерів з України та Європи!", - написав Макогон на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що після проведення анбандлінгу у 2020 році "Оператор ГТС України" проводив переговори та погодження з міжнародними партнерами, які продовжуються наразі.

За словами Макогона, ця угода дозволить фізично транспортувати щодоби до 8 млн. куб. м газу з Угорщини до України. Зокрема, це як денний обсяг споживання газу Києвом, що є найбільшим споживачем газу. "Разом із наявними добовими потужностями зі Словаччини (27 млн. куб. м), загальний обсяг гарантованої потужності для імпорту газу в Україну збільшиться до 35 млн. куб. м на добу", - написав глава правління.

За його словами, ця угода укладається на тестові три місяці. За цей час Україна та Угорщина планують узгодити та налаштували всі технічні та операційні процеси для продовження її дії з квітня 2022 року та подальшого збільшення гарантованих потужностей.

"Вже з 31 грудня можна буде забронювати потужності для імпорту газу з Угорщини через платформу RBP на щодобових аукціонах. Перший місячний аукціон відбудеться 17 січня", - наголосив Макогон.