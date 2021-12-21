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23:46 21.12.2021

В новогоднюю ночь в Харькове общественный транспорт будет работать дольше обычного

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В новогоднюю ночь в Харькове общественный транспорт будет работать дольше обычного

В ночь с 31 декабря на 1 января в Харькове будет продлено время работы общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на департамент инфраструктуры.

Так, в новогоднюю ночь метро будет работать до 3:00, а трамваи, троллейбусы и автобусы коммунальной формы собственности будут развозить пассажиров от станций метрополитена по основным направлениям до 4:00.

Кроме того, обеспечить работу пассажирского автотранспорта от станций метро до 4:00 предложат городским автоперевозчикам.

Теги: #транспорт #харьков #новый_год
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