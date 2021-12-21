Планов о встрече Байдена и Путина пока нет, странам нужно работать на дипломатическом уровне - Блинкен

Планов о проведении встречи между американским президентом Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным пока нет, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Пока нет планов сделать это (провести встречу Байдена и Путина - ИФ)", - сказал Блинкен, выступая в госдепе.

По его словам, странам необходимо работать на дипломатическом уровне над спорными вопросами. "Нам нужен прогресс в том, что касается дипломатии", - добавил глава госдепа.

"Мы хотим видеть деэскалацию со стороны России, что она отводит свои войска от границы с Украиной", - добавил он.

Он отметил, что "намного более подходяще вести разговор в ситуации, когда есть деэскалация, а не когда, наоборот, происходит эскалация".

Блинкен указал, что США поддерживают и способствуют усилиям Германии и Франции по работе в рамках "нормандского формата".