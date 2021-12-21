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20:28 21.12.2021

В ФРГ закроют клубы и дискотеки с 28 декабря из-за коронавируса

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В ФРГ закроют клубы и дискотеки с 28 декабря из-за коронавируса

Власти Германии решили закрыть клубы и дискотеки с 28 декабря в свете борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Клубы и дискотеки останутся закрытыми, также будут отменены межрегиональные мероприятия", - сказал он журналистам во вторник по итогам совещания с главами федеральных земель ФРГ, отметив, что это правило касается в том числе футбола.

По его словам, новый вариант коронавируса "омикрон" "более заразен и распространяется быстрее".

"К этому мы должны готовиться уже сейчас", - сказал Шольц.

Наряду с этим решено ввести ограничения на прием гостей и проведение домашних праздников - в одном помещении разрешено собираться максимум в составе 10 человек, детей до 14 лет это правило не касается.

Участники совещания не стали следовать рекомендациям института Роберта Коха, которые предлагали более жесткие ограничения уже с Рождества.

"Опыт прошлых лет показал, что Рождество и Пасха не являются периодами сильного распространения пандемии, наоборот", - сказал Шольц.

Также в Германии в этом году будет запрещена продажа пиротехники.

Теги: #коронавирус #ограничения #фрг
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