Иран скрывает должности и имена лиц, обвиняемых в причастности к катастрофе рейса PS 752 – замгенпрокурора Якубовский

Иранская сторона нарушает договоренности, которые были достигнуты во время третьего раунда межгосударственных переговоров относительно авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ рейса PS752, в частности украинским прокурорам не дали возможности ознакомиться с материалами иранского уголовного дела, которое уже отправили в суд.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, соответствующее заявление сделал заместитель генпрокурора Максим Якубовский во вторник, во время встречи с родственниками погибших в ходе авиакатастрофы PS752 граждан Украины.

"Тщательно скрываются имена и должности обвиняемых лиц и действия, инкриминируемые каждому из них. Впрочем, я хочу заверить, что мы двигаемся вперед в нашем уголовном производстве. И мы не единственные в этой борьбе за справедливость. Канада, Великобритания и Швеция являются надежными нашими партнерами как в межправительственном процессе, так и в криминальном блоке вопросов", – отметил Якубовский.

Уточняется, что в рамках уголовного производства исследованы 8 отчетов, подготовленных представителями иностранных стран и организаций: 4 – иранских, 3 – канадских и 1 – специального докладчика ООН.

"Прокуроры Офиса генпрокурора и следователи СБУ еженедельно мониторят сведения в открытых источниках информации, собирают доказательства и обеспечивают надежную сохранность всей доступной информации об обстоятельствах происшествия", - сообщают в ОГП.

Там добавляют, что в рамках расследования в качестве свидетелей допрошены более 50 человек, проведено более 100 обзоров фото и видеоматериалов, проведен с привлечением специалистов следственный эксперимент, продолжается комплексная комиссионная криминалистическая экспертиза.

"Офис генерального прокурора принимает все возможные меры для установления объективной истины и привлечения виновных в этой трагедии к ответственности", - резюмируют в пресс-службе.

Как сообщалось, 8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля 2020 года в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

В феврале 2021 года СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, украинские прокуроры делают все возможное, чтобы установить объективную истину по делу, активно реализуя инструмент направления запросов о международной правовой помощи. В то же время иранская же сторона так и не предоставила полных ответов на украинские запросы о международной правовой помощи, а последний из них вообще оставила без реагирования. Она уточнила, что уже состоялось три раунда официальных украино-иранских переговоров, однако спустя четыре месяца никакого ответа от компетентных органов Исламской Республики Иран так и не получено.

В ноябре 2021 года в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в ведомстве приняли к сведению информацию о начале слушаний в военном суде Ирана дела о сбитом самолете рейса PS752, первое заседание которого состоялось 21 ноября в Тегеране, отметив, что Иран не ответил на запросы о международной правовой помощи в этом деле.