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20:18 21.12.2021

В течение нескольких недель "омикрон" станет доминантным во многих странах Европы - ВОЗ

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В течение нескольких недель "омикрон" станет доминантным во многих странах Европы - ВОЗ

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" в течение ближайших недель станет доминантным во многих странах Европы, передает во вторник агентство Associated Press слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

"Мы можем видеть приближение очередного шторма. В течение нескольких недель "омикрон" станет доминантным во многих странах европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти", - заявил Клюге на пресс-конференции в Вене.

Клюге добавил, что "омикрон" был выявлен как минимум в 38 из 53 стран, которые входят в европейский регион. Штамм уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.

По словам Клюге, за прошедшую неделю в Европе было выявлено 2,6 млн новых случаев заражения коронавирусом. Это на 40% больше, чем за предыдущую неделю.

Также директор европейского бюро сообщил, что у 89% пациентов с "омикроном" выявляются те же симптомы, что и при других штаммах, а именно кашель, боль в горле и повышенная температура. Чаще всего в регионе новый штамм выявляли у людей 20-30 лет.

Штамм B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций, в том числе более 30 - в S-белке.

Теги: #омикрон #европа
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