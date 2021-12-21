Правительство Украины разрешило госавиаперевозчику потратить уставной капитал на приобретение авиакомпании

Кабинет министров Украины разрешил национальному авиаперевозчику Ukrainian National Airlines (UNA) потратить уставной капитал включительно на приобретение гражданской авиакомпании (или доли в ней).

Как отмечается в постановлении Кабмина № 1349 от 20 декабря 2021 года, бюджетные средства, полученные UNA, будут использованы для обеспечения ее уставной деятельности, а именно: для приобретения материальных и нематериальных внеоборотных активов, необходимых для выполнения уставных задач общества, включая приобретение корпоративных прав (долей) эксплуатантов, осуществляющих эксплуатацию гражданских воздушных судов.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 ноября приняла за основу законопроект №6298 с поправками в государственный бюджет на 2021 год о выделении 2,5 млрд грн для финансирования инфраструктурных проектов, в частности 500 млн грн на формирование уставного капитала национального авиаперевозчика.

Общая сеть национального перевозчика Украины до 2026 года должна будет насчитывать 15 тыс. рейсов, его флот планируется расширить до 20 самолетов.

Первый рейс национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines будет осуществлен в 2022 году.

Авиакомпания Ukrainian National Airlines создана в ноябре 2021 года по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Ее основная задача – развитие внутренних авиаперевозок, расширение географии полетов для украинцев, защита стратегических интересов государства и превращение Украины в крупный европейский авиахаб.