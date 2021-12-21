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20:11 21.12.2021

Заседание конкурсной комиссии по избранию главы САП не закрыто, объявлен перерыв

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Заседание конкурсной комиссии по избранию главы САП не закрыто, объявлен перерыв

Заседание конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не закрыто, дата продолжения заседания не известна.

"Мы должны посоветоваться с кадровым подразделением Офиса генерального прокурора", - сказала глава комиссии Катерина Коваль, аргументируя необходимость перерыва.

"Мы сегодня провели собеседования, несмотря на то, что есть решение ОАСК (Окружного административного суда Киева - ИФ)… у нас есть победители", - добавила она.

По словам Коваль, речь идет о согласовании процедурных моментов, а также проверке спецдопусков канидатов.

Члены комиссии долго обсуждали сложившуюся ситуацию с отсутствием результативного голосования по утверждению итогов и победителей конкурса, не могли определить день, в который они могут собраться, и в целом найти компромисс.

Само заседание комиссии во вторник длились около 10 часов.

Как сообщалось, комиссия утвердила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП, но члены комиссии трижды не проголосовали за это.

Таким образом, победители конкурса есть, но технически не утверждены результаты, - комиссия не набрала достаточное количество голосов для утверждения проекта решения.

"У вас есть общий результат всех членов конкурсной комиссии… Мы знаем математику, мы понимали, кто побеждает в конкурсе… То, что давят на нас… СБУ открыла уголовное производство. Если у нас есть решение суда (ОАСК), давайте идти по решению суда", - добавила она. При этом Коваль пояснила, что она не хочет, чтобы решение конкурсной комиссии было отменено из-за решения суда.

"Наши результаты не изменятся, решение будут утверждено, сегодня или послезавтра – не имеет значения", - подытожила она.

На это утверждение "международники" в комиссии отметили, что решение ОАСК не вступило в силу.

Заседание комиссии проходило в онлайн-формате и транслировалось на YouTube-страничке конкурсной комиссии (https://www.youtube.com/watch?v=vJdbjxTsdZQ).

Во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.

Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно законности порядка проведения конкурса, собеседования были продолжены.

Ранее Окружной административный суд Киева отменил порядок конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно переноса заседания конкурсной комиссии и проблем с утверждением победителя конкурса. Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года, ответчик по делу – Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Собеседования кандидатов на пост руководителя САП были запланированы на 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурс собеседования двух претендентов на эту должность.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Теги: #сап #руководство #конкурс
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