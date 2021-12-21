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19:16 21.12.2021

Байден завел щенка овчарки, рассчитывает в январе получить кошку

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Байден завел щенка овчарки, рассчитывает в январе получить кошку

В семье президента США Джо Байдена появился щенок немецкой овчарки, а в ближайшее время семью пополнит ожидаемая с апреля кошка, сообщает во вторник CNN.

Представитель первой леди США Майкл Ла Роса рассказал, что кошка, которая последние несколько месяцев проживала у знакомых, присоединится к семье Байденов в январе.

По словам пресс-секретаря, немецкая овчарка по кличке Коммандер стала подарком на день рождения президенту США от его брата Джеймса. Коммандер родился первого сентября и был доставлен в Белый дом в понедельник.

В июне этого года умерла одна из двух немецких овчарок Байдена по кличке Чэмп, которая прожила с семьей 13 лет. Другой пес президента Мейджор был отправлен из Белого дома в дом Байдена в городе Уилмингтон в штате Делавэр из-за своего агрессивного поведения. В марте пес покусал двух человек - сотрудника Секретной службы и сотрудника Службы национальных парков.

Теги: #сша #питомцы #байден
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