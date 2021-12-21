В Минобороны Украины начался финансовый аудит выполнения бюджетных программ за 2019-2021 годы

Государственная аудиторская служба Украины 21 декабря приступила к государственному финансовому аудиту выполнения министерством обороны ряда бюджетных программ в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года с объемом бюджетных средств в 332,4 млрд грн, сообщает пресс-служба Минобороны.

"В частности, будут проверены следующие программы: 2101150 "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования"; 2101190 "Строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины"; 2101210 "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что государственные аудиторы также изучат отдельные подпрограммы бюджетной программы "Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны" (относительно их квартирно-эксплуатационного обеспечения, медицинского обеспечения, подготовки кадров ВСУ и т.д. ).

В Минобороны отмечают, что в ходе аудита будут проверены основные структурные подразделения Минобороны и Генеральный штаб ВСУ.

"В частности, будут проведены контрольные мероприятия более чем на 50 подконтрольных учреждениях, среди которых квартирно-эксплуатационные органы, медицинские учреждения, базы хранения вооружения и боеприпасов, учебные заведения и другие распорядители бюджетных средств", - уточняют в ведомстве.

Там добавляют, что ориентировочный срок проведения государственного аудита – 6 месяцев, "поскольку предусмотрен большой объем комплексных мероприятий по всей территории Украины с привлечением значительного кадрового ресурса и потенциальным включением других проверяющих органов".