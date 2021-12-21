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19:15 21.12.2021

Въезд грузовиков в Киев ограничен из-за ухудшения погодных условий – "Укравтодор"

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Въезд грузовиков в Киев ограничен из-за ухудшения погодных условий – "Укравтодор"

Движение тяжеловесных транспортных средств с 21 декабря в Киеве из-за ухудшения погодных условий будет ограничено с 17:00 до 22:00 в вечерний период и в утреннее время с 07:00 до 10:00; ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

Как сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook, кроме того в связи с большой вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения начинает свою работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.

"Штаб работает на базе ситуационного центра, где используются современное оборудование и программно-технические решения. Участники – представители "Укравтодора", ГСЧС, Национальной полиции Украины, ГАК "Автомобильные дороги Украины", Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, Киевской облгосадминистрации, Киевской городской государственной администрации, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков", - говорится в сообщении.

Агентство также сообщило, что в северных, западных, центральных областях, где снежный покров достиг почти 10 см, а температура воздуха опустилась до минусовых отметок, на дорогах государственного значения работает 1372 единицы дорожной техники и 1776 рабочих. По состоянию на 17:00 проезд на всех участках дорог государственного значения обеспечен.

По словам начальника управления эксплуатации и безопасности движения "Укравтодора" Олега Федоренко, которого цитирует пресс-служба агентства, Службы автомобильных дорог в областях привели к готовности собственные силы и средства, необходимые для обеспечения бесперебойных и безопасных условий движения автодорогами государственного значения.

"На наиболее проблемных участках автомобильных дорог государственного значения к началу и в период непогоды обеспечены дежурство и работа спецтехники для выполнения превентивных мер по недопущению возникновения гололеда и накопления снега. В общей сложности для зимнего содержания дорог подготовлено 4869 единиц техники подрядных организаций. Работа Штаба в предыдущие годы подтвердила его эффективность, в частности в принятии оперативных решений", - сообщил Федоренко.

 

Теги: #ограничения #погода #дорога
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